Общество

Экс-комдива 76-й дивизии Станислава Семенюту наградят медалью «За заслуги перед Псковом»

Экс-командир 76-й дивизии Станислав Семенюта будет награжден медалью «За заслуги перед Псковом». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на сегодняшней сессии гордумы. Решение принималось тайным голосованием, за проголосовали 20 депутатов.

За такое решение депутатов поблагодарила глава Пскова Елена Полонская. «Это решение очень важно для Станислава Игоревича», - подчеркнула она.

Напомним, Станислав Семенюта родился 31 июля 1952 года в Хмельницкой области Украинской ССР. Окончил Суворовское военное училище, Рязанское высшее командное воздушно-десантное училище, Военную академию им. М.В.Фрунзе. Проходил службу в десантных войсках на Дальнем Востоке, Казахстане, Германии, был командиром штаба 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии (Тула). С 1996 года по 2005 был командиром 76-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псков).