Общество

С понедельника больных коронавирусом на долечивание будут переводить в Псковскую межрайонную больницу

С понедельника больных коронавирусной инфекцией пациентов из Псковской городской больницы для долечивания будут переводить в Псковскую межрайонную больницу. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«С понедельника решено порядка 50 человек перевести туда, чтобы освободить койки, и понимая, что имеем рост по заболеваемости», - отметила она.

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На данный момент в COVID-центре в Пскове находится 517 пациентов, из них 348 - с коронавирусом, 200 - с коронавирусной пневмонией. 8 человек - на ИВЛ, двоих вчера удалось перевести на самостоятельное дыхание. Свободных коек на сегодня - 113 для коронавирусных больных.

По ее словам, закуплен аппарат высокого класса для исследований, что позволит увеличить мощность лаборатории до 240 исследований на базе центра «СПИД», узи-аппараты и другое медоборудование.

На следующей неделе ожидается поступление 50 штук прикроватных мониторов и 6 рентген-установок.