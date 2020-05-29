Общество

Кадровые перестановки в Псковском облсовпрофе возможны в случае избрания нового председателя

Кадровые перестановки в Псковском областном совете профсоюзов возможны в случае избрания нового председателя. Об этом сообщил председатель областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, кандидат на пост руководителя псковского облсовпрофа Игорь Иванов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 29 мая.

Он считает, что в данном вопросе нужно быть внимательным, подходить конструктивно к кадровым перестановкам.

«Надо понимать, готова ли нынешняя команда работать в новых условиях и с новым руководителем», - отметил Игорь Иванов.

Он подчеркнул, что 9 июня состоится серьезный разговор с сотрудниками облсовпрофа. «Мы выслушаем коллег, как они видят будущее облсовпрофа, на что рассчитывают. Я не тиран, который будет сводить счеты с теми, кто меня не поддерживает», - заявил Игорь Иванов.