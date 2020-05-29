Общество

В Пскове утвержден план благоустройства и озеленения на 2020 год

В Пскове утвержден план благоустройства и озеленения на 2020 год. Такое решение принято на сегодняшней сессии Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В новой редакции Правил благоустройства появятся следующие разделы «Содержание фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений», «Правила размещения вывесок в городе Пскове», «Праздничное (событийное) оформление территории города», «Порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории города Пскова», «Осуществление контроля за соблюдением Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова». Кроме того, Правила благоустройства дополнены приложением «Дизайн-код «Правила размещения вывесок в городе Пскове».

Добавим также, что в план на текущий год включен капремонт моста через Милевку, ремонт ул. Я. Фабрициуса и Ольгинского моста, благоустройство пяти дворовых территорий (Рокоссовского, 4 и 20, Сиреневый бульвар, 17, Звездная, 13, Воеводы Шуйского, 4), благоустройство скверов на ул. Энтузиастов и Технической.