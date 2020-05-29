Общество

В псковском аэропорту возобновляется продажа билетов

В аэропорту Пскова возобновляется продажа билетов. Об этом сегодня, 29 мая, на заседании оперативного штаба оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил главный государственный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

Он уточнил, что в псковский аэропорт планируется передать оборудование для обследования пассажиров с железнодорожного вокзала.

При этом Александр Нестерук подчеркнул, что использование оборудования для термометрии на железнодорожном вокзале излишне, поскольку проводники в поездах проводят работу по измерению температуры. Кроме того, это провоцирует скопление пассажиров.