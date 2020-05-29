Общество

В Пскове сотрудники следственного управления оказали помощь в благоустройстве города

В преддверии Дня защиты детей совместными усилиями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, аппарата уполномоченного по правам ребенка в Псковской области, руководства Детской деревни SOS-Псков, представителя Псковской общественной организаций «Всероссийского общества инвалидов», украшен цветами детский парк областного центра.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, добровольцы помогли управлению городского хозяйства администрации Пскова, которые подготовили площадку и предоставили необходимых специалистов и технику, посадить цветы.

Помощь оказана с учетом соблюдения требований карантинных мероприятий.

Главной целью волонтерской помощи было не только помочь украсить свой любимый город, но и продолжить добрую традицию объединения родителей и детей за общим делом на благо нашего родного края.

Цветы – это дети царства растений, а дети – цветы царства людей. Невозможно представить нашу с вами жизнь без детей и цветов.

Волонтеры ждут ко Дню защиты детей ответной реакции псковичей в виде фотографий в своих соцсетях с вновь высаженными цветами.