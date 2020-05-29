Общество

Для выпускников техникумов и колледжей в Псковской области могут отменить экзамены

В Псковской области для выпускников средних профессиональных образовательных учреждений в этом году могут отменить экзамены. Вместо этого им выставят итоговые оценки по результатам промежуточной аттестации, сообщил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов на заседании оперштаба.

Губернатор Михаил Ведерников поддержал предложение об издании соответствующего нормативного акта и поручил довести информацию до всех заинтересованных в ней.

Кроме того, Александр Седунов доложил, что в конце июня запланированы тренировки перед проведением ЕГЭ, которые пройдут синхронно по всей стране. Цель — наладить оборудование и процесс, обсудить еще раз требования по соблюдению всех санитарно-эпидемиологических норм. «Участие детей не нужно, мероприятия только для организаторов пунктов проведения экзаменов», - заметил он.