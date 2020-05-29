Общество

Михаил Ведерников: Эпидемия коронавируса не планирует уходить

Эпидемия коронавирусной инфекции не планирует уходить, и нам нужно адаптировать всю существующую инфраструктуру для работы в новых условиях, написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте по итогам состоявшегося накануне совещания с медиками.

Он напомним, что с 19 мая в Псковской области зафиксированы уже три суточных антирекорда по числу новых заболевших, и призвал жестко следовать всем требованиям и рекомендациям Роспотребнадзора.

«В противном случае мы надолго застрянем в текущих условиях ограничений», - подчеркнул он.