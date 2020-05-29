Общество

Директор «Горводоканала» попросил не штрафовать его сотрудников за заезд на зеленую зону во время устранения аварий

Директор МП города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин попросил власти города не штрафовать сотрудников за заезд на зеленую зону во время устранения аварийных ситуаций. Свою просьбу он озвучил на сессии гордумы 29 мая.

«Периодически во время устранения аварийных ситуаций наши сотрудники вынуждены заезжать на зеленую зону. При этом их штрафуют за нарушение Правил благоустройства и озеленения», - пояснил директор водоканала и предложил внести в Правила изменения, «чтобы не было таких правовых коллизий, когда сотрудники предприятия выполняют свои обязанности, а их за это штрафуют сотрудники Контрольного управления администрации Пскова или сотрудники ГИБДД».

«Бывают случаи, когда мы не можем устранить аварийную ситуацию без заезда на зеленую зону», - пояснил Константин Болотин.

Депутаты приняли решение проработать его предложение и обсудить думский комитет по ЖКХ и благоустройству с последующим вынесением на следующую сессию.