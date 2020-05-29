Общество

Медиаменеджер расскажет школьникам Пскова о профессиях будущего

Учеников 5-11 классов приглашают на открытую онлайн-лекцию «Профессии будущего: чему стоит учиться уже сейчас?» журналиста, PhD in Politics и медиаменеджера Артура Каплана, которая состоится 1 июня в 11:00.

Артур Каплан расскажет о профессиях, которые будут наиболее востребованы в ближайшем времени, а также о том, какие навыки можно получать и практиковать уже сегодня, чтобы в дальнейшем стать специалистом в выбранной сфере деятельности.

«В современных реалиях, когда многие находятся дома, осуществляя дистанционные коммуникации, наше занятие - это отличная возможность получить функциональный опыт, который непременно пригодится, вне зависимости от выбора будущей профессии. Наш разговор пойдет о ключевых для современного специалиста широкого профиля навыках и о том, как их освоение и последующее применение может в корне изменить вашу жизнь», - рассказал лектор.

Онлайн-лекция пройдет в Zoom, принять участие может любой желающий, предварительно оставив заявку на сайте.

Артур Каплан в 2011 году окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. С 2012 по 2016 годы учился в Геттингенском университете и получил докторскую степень в области политологии (PhD in Politics). С 2017 года преподает в Школе журналистики имени Владимира Мезенцева при Центральном Доме журналиста и является ее директором по развитию.

Организаторы просят ребят перед подключением к конференции удостовериться в работе микрофона и веб-камеры, а также навести порядок на рабочем месте.