Общество

Псковская область занимает второе место в СЗФО по уровню безработицы

Псковская область занимает второе место по уровню безработицы на Северо-Западе. Лидером является Санкт-Петербург, сообщил председатель регионального комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников.

В настоящее время зарегистрировано 6 тысяч 827 безработных, из которых 6 тысяч 183 человека получают пособия по безработице.

101 сотрудник предприятий уволился по собственному желанию, 12 тысяч 867 работают в режиме неполной занятости.

По его словам, ожидается постановление правительства РФ, и начнется работа по повышению квалификации и обучению этих работников. На эти цели из федерального бюджета согласована цифра - 69 млн рублей, софинансирование из бюджета области составит 700 тысяч рублей.