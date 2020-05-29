Общество

Великолукская прокуратура приглашает к участию в конкурсе антикоррупционной рекламы

В текущем году Генеральной прокуратурой Российской Федерации организован Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Его проведение анонсировано на 8-й сессии Конференции государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

Прием конкурсных работ проводится с 1 мая по 1 октября текущего года на официальном сайте конкурса.

Участниками конкурса могут быть граждане любого государства в возрасте от 14 до 35 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.

Номинации конкурса: «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».

Конкурсные работы принимаются на официальных языках Организации Объединенных Наций: английском, арабском, испанском, китайском, русском, французском.

Подведение итогов конкурса, объявление победителей и призеров конкурса будет приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Все подробности конкурса можно узнать на сайте.