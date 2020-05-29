Общество

Игорь Иванов: Уголовные дела Ульяны Михайловой негативно отразились на репутации Псковского облсовпрофа

История с уголовными делами в отношении Ульяны Михайловой негативно отразились на репутации Псковского облсовпрофа. Об этом заявил председатель областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, кандидат на пост руководителя псковского облсовпрофа Игорь Иванов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» сегодня, 29 мая.

Он напомнил, что уголовные дела в отношении руководителя облсовпрофа Ульяны Михайловой не закрыты, в настоящий момент продолжается расследование.

В ходе эфира Игорь Иванов не стал давать оценку данному факту, по его мнению, этим должны заниматься компетентные органы.

«Репутационные потери от уголовных дел есть, про это даже говорить не приходится. Хотелось бы поменять фон и профсоюзную риторику», - заявил Игорь Иванов.