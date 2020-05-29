Кандидат на пост руководителя псковского облсовпрофа: Ульяна Михайлова - яркий общественник и личность

Ульяна Михайлова - яркий общественник и личность, она всегда была на виду. Об этом заявил председатель областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, кандидат на пост руководителя псковского облсовпрофа Игорь Иванов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 29 мая.
Кроме того, в ходе беседы он отметил, что, по его мнению, зачастую Ульяна Михайлова поднимала совсем не профсоюзные темы.
«У профсоюзов нет задачи конфликтовать с действующей властью, есть задача решать вопросы хозяйствующих субъектов, людей труда, отраслей», - подчеркнул гость студии.