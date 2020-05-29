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Общество

Кандидат на пост руководителя псковского облсовпрофа: Ульяна Михайлова - яркий общественник и личность

29.05.2020 16:34|ПсковКомментариев: 2

Ульяна Михайлова - яркий общественник и личность, она всегда была на виду. Об этом заявил председатель областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, кандидат на пост руководителя псковского облсовпрофа Игорь Иванов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 29 мая.

«Одна беда только - позиция «я», которая была не согласована с коллегиальными органами. Я считаю, что решения серьезных проблем, которые затрагивают массу людей и членов профсоюза, необходимо принимать коллегиально», - обозначил свою позицию Игорь Иванов.

Кроме того, в ходе беседы он отметил, что, по его мнению, зачастую Ульяна Михайлова поднимала совсем не профсоюзные темы.

«У профсоюзов нет задачи конфликтовать с действующей властью, есть задача решать вопросы хозяйствующих субъектов, людей труда, отраслей», - подчеркнул гость студии.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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