Общество

Псковское региональное отделение ЛДПР поблагодарило медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков, координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Артем Васильев и депутаты Псковского областного Собрания Юрий Павлинов и Сергей Литвиненко записали видеообращение с благодарностью медикам за их труд.

«Дорогие наши врачи и все сотрудники медицинских служб, как депутат областного Собрания, я хотел бы поблагодарить вас за тот неоценимый вклад, который вы вносите в борьбу со всемирной пандемией. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку депутатов ЛДПР. Берегите себя и своих родных, спасибо вам!» - заявил Антон Минаков на видео.