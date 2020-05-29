Общество

Герман Петрушко поздравил химиков с профессиональным праздником

Генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко от лица компании поздравил всех жителей Псковской области с Днем химика, который традиционно отмечается в последнее воскресенье мая.

«Этот праздник ворвался в область благодаря нам, в том числе. Это наш профессиональный праздник, мы живем и работаем в этой сфере, для нас это день свершений, обычно мы встречаемся и подводим итоги, обсуждаем планы и намечаем пути развития», - рассказал Герман Петрушко на онлайн-брифинге Псковской Ленты Новостей.

Он пояснил, что сегодня химия играет очень важную и большую роль в жизни каждого простого человека. «Мир развивается, нам нужны новые материалы, новые технологии. Химики, как и нефтяники, являются частью большого производственного процесса и вносят свою лепту в современную жизнь. Мы очень рады, что у нас есть свой профессиональный праздник. Поздравляем всех», - заключил Герман Петрушко.