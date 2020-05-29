Общество

Почта России доставила благотворительный груз для псковских медработников

Псковские почтовики доставили 29 мая региональному отделению партии «Яблоко» груз от Фонда содействия духовному развитию общества «Предание» из Москвы.

В партию весом 300 кг вошли закупленные фондом за счет частных пожертвований защитные экраны для лица, респираторы, комбинезоны, нитриловые перчатки и прочие расходные материалы для медицинского персонала, задействованного в борьбе с новым коронавирусом на территории области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УФПС.

«Доставленные средства индивидуальной защиты приобретены за счет частных пожертвований и предназначены для сотрудников псковских больниц, это вторая за эту весну обширная благотворительная помощь Фонда «Предание» Псковской области. Сегодня груз доставили прямо к нашему офису и оказали помощь в распаковке паллетов. Мы очень довольны тем, как быстро, точно и уважительно всё было сделано. Благодарим Почту России за участие в важном общественном деле», - прокомментировал депутат Псковского областного Собрания, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин отметил, что компания ценит труд и самоотверженность работников здравоохранения и всегда готова предоставить свои логистические ресурсы для доставки подобных ценных грузов.