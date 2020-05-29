Общество

Поп, рок и песни под гитару: в Псковском кремле появилась музыкальная тусовка

Угадайте, что можно делать на территории Псковского кремля? Многие скажут - погулять, сходить в храм, и никогда не угадают, что здесь, в Доме причта, раз в неделю проходят молодежные музыкальные тусовки, которые организовал иеромонах Анастасий, руководитель молодежного центра «Троицкий», один из координаторов проекта «Волонтеры культуры». Ребята, объединенные любовью к музыке и добрым делам, собираются здесь на репетиции, поют, играют и общаются. А потом, когда закончится карантин и можно будет устраивать массовые мероприятия, они поедут с благотворительными концертами в социальные учреждения Псковской области.

В рамках проекта «На благо общества» «МК в Пскове» попросил рассказать руководителя проекта иеромонаха Анастасия (Владимира Байкова), что вдохновило на создание такого молодежного сообщества, как проходят репетиции и кто может стать волонтером-музыкантом.

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