Общество

Волонтеры, которые помогали людям во время режима самоизоляции, получат деньги

Волонтеры, которые помогали людям во время режима самоизоляции, получат деньги.

«Мы поддержим в этот период дополнительными ежемесячными выплатами в размере более 12 тысяч рублей всех тех, кто не остался в стороне и проявил заботу о людях, нуждающихся в опеке и внимании», — сообщил премьер-министр РФ на заседании правительства.

В сообщении Мишустина речь идет о помощи инвалидам, пожилым людям, сиротам, а также детям, которые остались без попечения родителей на дому, а не в соцучреждениях в период пандемии, сообщает портал Lifedd.

Учитывая, что не все медики, борющиеся с коронавирусом, получили обещанные Путиным выплаты, то остается загадкой, сколько же придется ждать волонтерам.