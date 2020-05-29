Общество

Без химических предприятий в стране случится коллапс, заявил эксперт

Без химических предприятий в стране случится коллапс. Полимерщики вносят большой вклад в развитие сельского хозяйства, космоса, строительства и в повседневную жизнь людей. Такое мнение сегодня, 29 мая, на пресс-брифинге Псковской Ленты Новостей высказал кандидат технических наук, эксперт в области полимеров, президент ассоциации производителей полиэтилентерефталата (2013-2017 годы) Виктор Керницкий.

Он отметил, что проект по строительству завода «Титан-Полимер» чрезвычайно интересный, и его нужно поддерживать. «Не нужно надеяться на импорт, нам нужно и самим уметь производить. Этот завод экологичный - ни запаха, ни выбросов. Находясь в 70 метрах от подобного завода, даже я не могу сказать, работает ли он», - рассказал эксперт.

Спикер рассказал, что в период карантина с соблюдением всех мер безопасности все химические предприятия страны продолжали работать. «Это связано не только с тем, что это предприятия непрерываемого цикла, просто без них случился бы коллапс, жизнь каждого человека в стране кардинально изменилась бы», - считает Виктор Керницкий.

Изоляция космических кораблей, скафандры, бытовые насадки капельного орошения растений, геосетки, которыми укрепляют асфальт - это только малая часть того, что делают из полимеров, рассказал эксперт. «Наш полимер экологичный и нападкам экологов практически никогда не подвергался», - заключил он.