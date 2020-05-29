Общество

В Новокузнецке женщину высадили из трамвая за отсутствие маски

В Новокузнецке (Кемеровская область) женщину высадили из трамвая за то, что он была без маски, сообщает портал Life DD.

Когда от пассажира стали требовать покинуть общественный транспорт, он заявил, что маской его обязано обеспечивать государство. Однако никого не интересовало данное требование, поэтому автору ролика пришлось все же выйти на улицу.

В этом видео можно понять обе стороны конфликта. Правительство должно действительно обеспечивать граждан защитными средствами, если делает обязательным их ношение. Работники транспорта же, которые выгоняли пассажира, действовали по распоряжению начальства.