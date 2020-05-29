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Общество

В Новокузнецке женщину высадили из трамвая за отсутствие маски

29.05.2020 16:47|ПсковКомментариев: 1

В Новокузнецке (Кемеровская область) женщину высадили из трамвая за то, что он была без маски, сообщает портал Life DD

 

 

Когда от пассажира стали требовать покинуть общественный транспорт, он заявил, что маской его обязано обеспечивать государство. Однако никого не интересовало данное требование, поэтому автору ролика пришлось все же выйти на улицу.

В этом видео можно понять обе стороны конфликта. Правительство должно действительно обеспечивать граждан защитными средствами, если делает обязательным их ношение. Работники транспорта же, которые выгоняли пассажира, действовали по распоряжению начальства.

Теги: #общественный транспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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