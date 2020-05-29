Общество

Псковская таможня поздравляет ветеранов таможенной службы

29 мая в России празднуют День ветеранов таможенной службы. Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь борьбе с контрабандой, защите экономических интересов страны, созданию инфраструктуры современной таможенной службы.

29 мая во всех таможенных органах российской таможни звучат поздравления, слова благодарности, адресованные ветеранам. Тем, кто еще в строю, и тем, кто на заслуженном отдыхе.

Руководство Псковской таможни поздравляет ветеранов таможенной службы. Пожелания крепкого здоровья, профессиональных успехов направлены и в адрес ветеранов всех региональных таможенных управлений, тем, кто в разные годы служил в Псковской таможне, а сегодня стоит на страже экономических интересов страны в других регионах нашей Родины.

В Псковской таможне 209 человек награждены нагрудным знаком «Ветеран таможенной службы». Говоря сухими цифрами, 14 процентов от численного состава псковских таможенников служат в таможенных органах более 20 лет.

Ветераны таможенной службы щедро делятся своими знаниями, опытом с молодым поколением таможенников. Служба в таможенных органах имеет насыщенное прошлое, динамичное настоящее и яркое будущее. Среди ветеранов таможенной службы много наставников и руководителей. В их числе:

Анжелика Леонидовна Потий

Для многих должностных лиц таможни начальник организационно-аналитического отдела Анжелика Потий, несмотря на солидный профессиональный путь, так и осталась Анжелой - молодой девушкой, пришедшей в Псковскую таможню в 1992 году. В трудовой книжке Анжелики Потий одна единственная запись о месте работы – Псковская таможня. Всю свою трудовую жизнь она служит в таможне. Многие годы в организационно-аналитическом отделе. В прошлом году возглавила это подразделение. Никто и никогда не слышал из уст Анжелики Потий слов на повышенных тонах, возмущения и недовольства. Ориентироваться в отчетах, справках, таблицах и планах, протоколах, держать в голове весь этот огромный массив информации способен не каждый. Всегда собранная, исполнительная, добродушная Анжелика Потий – настоящий специалист своего дела.

Владимир Александрович Гребеньков

Владимир Гребеньков в таможенных органах с января 1995 года. Начинал в Печорской таможне. 23 года осуществлял таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств на таможенных постах. На его счету неоднократное пресечение попыток незаконного перемещения партий оружия, культурных ценностей, денежных знаков. В 2019 году перешел на не менее ответственный и сложный участок работы. Сегодня Владимир Гребеньков возглавляет один из отделов «тылового направления». Инициативный, всегда в движении, не сидит на месте. Ничего не ускользнет от его хозяйского взгляда. Все должно быть в порядке: коммуникации, административные здания, мебель; все должно функционировать без нареканий.

Юрий Алексеевич Зуев

Начальник отдела административных расследований Юрий Зуев начал свой таможенный путь с октября 1992 года, также в Печорской таможне. С 1992 по 1997 проходил службу на таможенном посту ЖДПП Печоры-Псковские, оформлял грузовые и пассажирские поезда. Далее, вплоть до 2015 года служил в отделе административных таможенных расследований. С 2015 года вернулся в таможенное оформление. Юрий Зуев проходил службу в должности сменного заместителя начальника таможенного поста. В 2017 году возглавил отдел административных расследований. За годы службы Юрий Зуев неоднократно был наставником молодых сотрудников таможни. Среди его «учеников» выросло не одно поколение профессиональных таможенных юристов. Авторитет руководителя подразделения заключается в неукоснительном исполнении его поручений, уважении и желании у него учиться.

Ирина Станиславовна Шамарина

В таможенных органах Ирина Шамарина с 1995 года. Свою «таможенную историю» Ирина Шамарина начала с должности секретаря в приемной начальника таможни. В отделе документационного обеспечения и защиты информации работала на всех участках документоведения. Когда это направление ею было полностью освоено, перешла на таможенный пост. Там - новые задачи и новые успехи. За годы безупречной службы Ирина Шамарина осуществляла контроль за временным ввозом легковых автомобилей, транспортных средств международной перевозки; повторный контроль пассажирских таможенных деклараций, таможенных приходных ордеров, таможенных расписок. Улыбчивая, вежливая Ирина Шамарина – пример для подражания. С ней комфортно работать рядом, она излучает позитив. Всю жизнь учится и учит других. Не поучает, а учит и помогает – так говорят о ней коллеги.

Андрей Иванович Назаренко

Андрей Назаренко заместитель начальника таможенного поста МАПП Бурачки (сменный) на российско-латвийской границе служит в таможенных органах с 1995 года. В трудовом послужном списке – долгие годы службы на таможенных постах. Андрей Назаренко - специалист высокой квалификации, ответственный руководитель, человек слова и дела.

Общая черта всех ветеранов таможенной службы - это отзывчивость. В любой момент, несмотря на нехватку времени, они придут на помощь своим коллегам. Все ветераны таможенной службы награждены ведомственными медалями «За службу в таможенных органах» трех степеней, неоднократно награждались почетными грамотами Северо-Западного таможенного управления и Федеральной таможенной службы.