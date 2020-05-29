Общество

В июне погода в Псковской области будет носить неустойчивый характер

Стал известен прогноз вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области в июне 2020 года.

Метеорологическая обстановка

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в июне погода в Псковской области будет носить неустойчивый характер, влияние южных и тыловых частей циклонов будут чередоваться с влиянием северных периферий антициклонов, с некоторым преобладанием последних.

В первой половине месяца на погоду в Псковской области преобладающее влияние будут оказывать поля повышенного атмосферного давления, что обусловит достаточно выраженный суточный ход температуры воздуха и некоторый дефицит осадков. Во второй половине месяца число дней с осадками увеличится.

Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах нормы или на 1 градус С выше климатической нормы.

Месячная сумма осадков ожидается 60-110 % от нормы.

В течение месяца преобладающие дневные температуры составят +17…+22 градусов С, в отдельные дни первых двух декад прогрев может достигнуть +23…+28 градусов С.

Преобладающие ночные температуры в этот период ожидаются +8…+13 градусов С, но в отдельные ночи возможно понижение до +3…+7 градусов С.

Неблагоприятные метеорологические явления: в течение месяца существует вероятность гроз с порывами ветра до 15 м/сек.

Лесопожарная обстановка:

На территории области в июне прогнозируется 2-4 класс пожарной опасности по погодным условиям. В течение месяца возможны случаи неконтролируемых палов травы.

Возможны следующие происшествия, по параметрам не попадающие под критерии ЧС:

- существует вероятность ЧС, связанная с затруднением в движении транспорта, перекрытием трассы для движения, а также увеличение количества ДТП, в том числе с участием детей, затруднения движения на территории Псковской области (источник - загруженность автотрасс, плохое состояние дорожного покрытия, ремонтные работы на дорогах, плохие метеоусловия (осадки), нарушение ПДД).

Техногенные ЧС:

Возможны следующие происшествия, по параметрам не подпадающие под критерии ЧС:

- возможны повреждения (обрывы) ЛЭП и линий связи на территории области (источник - изношенность электросетей, грозы с порывами ветра до 15 м/сек);

- возможны локальные аварии на коммунальных сетях из-за изношенности сетей и оборудования;

- сохраняется вероятность обнаружения взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов времен ВОВ при проведении земляных работ;

- возможно возникновение аварий на межпромысловых и промысловых участках нефтепровода Сургут - Полоцк (по территории области - длина 141 км: Куньинский, Великолукский, Невельский районы);

- газопроводов Валдай - Псков - Рига (по территории области - длина 192 км: Дновский, Порховский, Псковский, Печорский районы). Источник - подвижки грунта, износ оборудования, работа оборудования в агрессивной среде, некачественный ремонт оборудования, брак строительно-монтажных работ, заводской дефект оборудования.

- возможно возникновение аварий на объектах ЖКХ на всей территории области;

- существует вероятность возникновения техногенных пожаров и взрывов бытового газа на территории области в связи нарушением правил пожарной безопасности и нарушений правил эксплуатации газового оборудования.

Биолого-социальные ЧС и происшествия: прогнозируются выявление случаев заболевания инфекцией вызванной вирусом COVID-19.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка:

- сохраняется вероятность возникновения случаев эпидемических вспышек острых кишечных инфекций (источник – завоз и несанкционированная продажа некачественных овощей и фруктов, продуктов питания, нарушение санитарно-гигиенических норм);

- возможны случаи укусов людей клещами и заболеваемости клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом;

- в целях предупреждения возникновения и распространения инфекции вызванной вирусом COVID-19 с 05.03.2020 распоряжением Администрации Псковской области № 133-р на территории области введен режим «Повышенная готовность» для Псковской областной – территориальной подсистемы РСЧС). С 16.03.2020 вступило в силу ограничение на проведение массовых мероприятий;

Фитосанитарная обстановка на территории области в норме. Ухудшение в июне не прогнозируется.