Общество

Россельхознадзор обнаружил в Пскове фиктивную организацию по выдаче ветеринарных документов

Мониторинговой группой управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в ходе анализа данных, внесенных в систему «Меркурий», выявлено псковское предприятие, оформляющее ветеринарные сопроводительные документы на потенциально небезопасную продукцию неизвестного происхождения.

Хозяйствующий субъект ООО «Милан», расположенный, согласно информации из системы «Меркурий», в городе Псков, отсутствует по указанному адресу, что было подтверждено в ходе выезда сотрудников управления Россельхознадзора. На заявленных компанией адресах, как местах производства продукции, оказались расположены Гуманитарный городской лицей и Центральный рынок Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Россельхознадзоре по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Несмотря на фактическое отсутствие предприятия и необходимых производственных мощностей, уполномоченным лицом ООО «Милан» было оформлено два ветеринарных сопроводительных документа (ВСД) на 14,5 тонн молочной продукции (масла), два ВСД на 30,7 тонн мясной продукции (мяса говядины). В качестве производителя продукции было указано наименование ООО «Милан».

Также стоит отметить, что в адрес указанной компании поступило 2 кг творога по двум ВСД с предприятия «Площадка Щ», расположенного в Удмуртской Республике. Из этой продукции, по данным системы, ООО «Милан» якобы произвело 20 тонн творога. ООО «Площадка Щ» была указана во ФГИС «Меркурий» в качестве изготовителя продукции. Подобное оформление ветеринарных сопроводительных документов, превышение объемов исходящего сырья по сравнению с входящим на предприятие в 10 тысяч раз может свидетельствовать о легализации ООО «Милан» продукции неизвестного происхождения.

Также должностными лицами управления Россельхознадзора зафиксировано, что фирма «Милан» осуществляла оформление ВСД и перемещение товаров в информационной системе «Меркурий» между собственными подконтрольными площадками с целью сокрытия данных об истинном происхождении продукции.

Получателями продукции, отправленной с площадки компании «Милан», стали организации из Санкт-Петербурга, Московской области, Псковской, Курской, Смоленской областей, Республики Башкортостан.

Должностными лицами ведомства информация о выявленных нарушениях передана в территориальные управления Россельхознадзора, площадка ООО «Милан» исключена из системы «Цербер», в связи с чем дальнейшее оформление ВСД в «Меркурии» невозможно, регистрация уполномоченного лица организации приостановлена. Все материалы будут направлены в правоохранительные органы и в Федеральную налоговую службу для принятия мер в рамках компетенции.