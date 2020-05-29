Общество

Адвокатская палата Псковской области провела день бесплатной юридической помощи

Адвокаты Адвокатской палаты Псковской области безвозмездно проконсультировали граждан в рамках Всероссийского дня бесплатной юридической помощи «Адвокаты гражданам».

29 мая возможностью позвонить на «горячую линию» адвокатского сообщества, чтобы получить бесплатную консультацию адвоката по различным отраслям права, воспользовались жители всех городов и районов Псковской области.

По данным Адвокатской палаты Псковской области вопросы, которые были в этот день заданы адвокатам, касались семейного, наследственного, жилищного и гражданского права, а также законодательства о социальном обеспечении. Чаще всего за юридической помощью обращались по вопросам порядка вступления в наследственные права, восстановления срока для принятия наследства, в случае его пропуска, обязательной доли в наследстве, сообщили Псковской Ленте Новостей в Адвокатской палате.

Многочисленными были обращения граждан в рамках семейных правоотношений, а именно порядка расторжения брака, при наличии несовершеннолетнего ребенка, взыскания алиментов, увеличения/уменьшения размера алиментов, раздела имущества.

Не остались без внимания и трудовые правоотношения, обостренные пандемией коронавируса, в том числе вопросы о порядке увольнения с работы, долговых обязательствах, возникших ввиду затяжного периода нерабочих дней.

Обратившимся, также оказывалась консультативная помощь в рамках уголовного права, о порядке участия защитника на этапе следствия и в суде.

Несмотря на то, что в этом году помощь гражданам оказывалась адвокатами по телефону, в связи с невозможностью личного присутствия, она была не менее полезной, чем в предшествующие «до карантинные» периоды.

Отметим, что адвокаты Адвокатской палаты Псковской области постоянно проводят работу по оказанию бесплатной юридической помощи социально - незащищенным гражданам. В этом году День бесплатной юридической помощи был приурочен ко Дню Российской адвокатуры, который ежегодно отмечается 31 мая.