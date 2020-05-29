Общество

Псковский облсовпроф опубликовал отчет о деятельности за пять лет

Псковский облсовпроф опубликовал отчет о деятельности Совета Псковского регионального союза организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» за период с 9 июня 2015 года.

В отчете приводятся основные социально-экономические показатели Псковской области (демография, труд и занятость, сведения о зарплате и т.д.). Кроме того, в отчете представлена информация о работах по сохранению, развитию и укреплению материально-технической базы профсоюзной собственности, отражены основные уставные цели и задачи деятельности СОП Псковский облсовпроф; основные моменты, связанные с молодежной политикой и проектной деятельностью облсовпрофа.

Подробно ознакомиться с отчетом можно по ссылке.