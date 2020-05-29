Общество

Более 2 тысяч общественных наблюдателей будут следить за ходом голосования по поправкам в Конституцию в Псковской области

Круглый стол «Общественное наблюдение на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ» провела сегодня, 29 мая, Общественная палата Псковской области. В связи с действием ограничений по коронавирусу обсуждение состоялось в онлайн-формате. В нем приняли участие члены Общественной палаты Псковской области, представители органов государственной власти и местного самоуправления, представители НКО, которые имеют право выдвигать наблюдателей за общероссийским голосованием, эксперты.



В рамках круглого стола прозвучали доклады о роли общественного наблюдения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, о ходе подготовки общественного наблюдения в Псковской области, проблемах, с которыми пришлось при этом столкнуться, и путях их решения, об обучении общественных наблюдателей в период пандемии.



Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в рамках своего доклада рассказал, как будут взаимодействовать избирательные комиссии и общественные наблюдатели в рамках подготовки и проведения голосования по поправкам в Конституцию на территории псковского региона. По его словам, в Псковской области сформированы списки наблюдателей в количестве 2175 человек. Такое количество полностью закрывает наши потребности. Общественная палата Псковской области провела большую работу по подготовке списков наблюдателей, за что ей большое спасибо», - отметил Председатель областного избиркома.



Он также подчеркнул, что на сегодняшний день общественные наблюдатели - это опора для сотрудников избирательных комиссий, с которыми они будут работать «рука об руку» на протяжении всего периода подготовки, проведения и подведения итогов голосования по поправкам в Конституцию. А работать предстоит долго - 7 дней, включая 6 дней досрочного голосования. Общественные наблюдатели будут следить за легитимностью процедуры голосования на всех этапах подготовки и проведения (раньше эти функции выполняли члены избирательных комиссий с правом решающего и совещательного голоса, избранные от партий).



Кроме того, как было отмечено на круглом столе, в связи с пандемией коронавируса все общественные наблюдатели будут обеспечены защитными масками и перчатками, что позволит им выполнять важные функции, не опасаясь за собственное здоровье. При этом в масках и перчатках на участки будут приходить и избиратели. Паспорт они будут предъявлять членам УИКов на расстоянии. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, общественным наблюдателям не рекомендуется приближаться к избирателям и сотрудникам УИКов на расстояние менее 2 метров. Кроме того, наблюдателям рекомендовано не передвигаться по участку без лишней необходимости, стараться изучать документы визуально издалека, не употреблять пищу в помещении для голосования и с пониманием отнестись к ситуации, когда на просьбу снять маску избиратель ответит отказом.



В Избирательной комиссии Псковской области рассчитывают на понимание наблюдателей: такие ограничения вызваны жизненной необходимостью и ни в коем случае не ограничивают права наблюдателей. В своем докладе Игорь Сопов также подчеркнул, что Общероссийское голосование по Конституции будет лишено партийной составляющей, наблюдатели будут предоставлены от Общественной палаты, а значит дополнительного фактора конкуренции не будет.