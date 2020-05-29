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Общество

Михаил Ведерников раскритиковал процесс благоустройства городского вала в Опочке

29.05.2020 18:19|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал процесс благоустройства городского вала в Опочке. Об этом он заявил сегодня, 29 мая, в ходе онлайн совещания с главой Опочецкого района Юрием Ильиным.

«Проект очень сырой, он шел очень трудно, было заключено много допсоглашений. Сейчас все вопросы по проекту урегулированы, акт подписан, объект будет сдан», - заявил Юрий Ильин.

«Этот объект должен быть сдан еще в 2019 году, но этого не произошло. Были задержки на этапе подготовки конкурсной документации и проведения конкурса, пять раз никто из подрядчиков не выходил. Если честно, мне бы хотелось несколько меньше быть погруженным в районные проекты и видеть более серьезную погруженность главы. Осипов (заместитель губеранатора Василий Осипов - прим. ред.) оттуда не вылезал - это плохо. Из этого нужно сделать выводы. В этом году Опочецкий район должен был получить 4 млн рублей, а из-за ситуации с валом получили только миллион. 21 число - срок окончания работ, а у вас там конь не валялся», - заявил губернатор.

«Моя оценка: у вас там явно какой-то сбой», - заключил губернатор и посоветовал главе района пообщаться со своим заместителем по строительству и ЖКХ. - «Если ему нужно объяснить как работать, то пусть приедет, мы ему все объясним. Мы готовы помогат, но у нас есть другие серьезные проекты».

Источник: Псковская Лента Новостей
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