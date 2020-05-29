Общество

Россиянам пообещали не возвращать ограничения из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, в связи с чем россиянам пообещали не возвращать ограничительные меры, введенные из-за распространения инфекции. Об этом заявила вице-премьер и заместитель председателя координационного совета по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства. Ее слова приводятся в Telegram-канале издания «Подъем».

Как передает «Лента.ру», Голикова подчеркнула также, что считает абсолютно правильным решение о введении режима самоизоляции для профилактики коронавируса.

По последним данные, всего в России зарегистрировано 387 623 случаев заражения COVID-19, за последние сутки выявлено 8 572 случаев. Больше всего заразившихся — в Москве. Общее число москвичей с коронавирусом по состоянию на 29 мая возросло до 175 829.