Общество

Минюст убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы

Минюст РФ опубликовал проект Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) для повторной процедуры публичного обсуждения. Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены, передает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Минюста.

«В законопроекте решено сохранить размеры административных штрафов в пределах, в целом не превышающих установленные в настоящее время КоАП. Также по итогам публичного обсуждения было принято решение сохранить действующие сроки давности, изменив лишь юридико-технический подход к изложению соответствующей нормы общей части проекта нового КоАП с целью сделать ее более удобной и простой. Так, общий срок давности привлечения к административной ответственности в новом КоАП будет составлять один год»,— говорится в сообщении.

В проекте нового КоАП будут предусмотрены исключения из общего годичного срока давности по тем составам административных правонарушений, по которым они в настоящий момент составляют менее года: два месяца (при рассмотрении дела об административном правонарушении органом, должностным лицом) и три месяца (при рассмотрении дела об административном правонарушении судом), либо более одного года (два, три и шесть лет).