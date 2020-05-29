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Общество

«Акценты» Донецкого: Отложенное торжество, Ульяна Михайлова «вне игры» и любовь-онлайн

29.05.2020 23:52|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Отложенное торжество. Путин назначил дату Парада Победы на 24 июня. 
Без альтернативы. Федерация независимых профсоюзов России согласовала только одну кандидатуру на пост председателя Псковоблсовпрофа. 
На «удаленке». Как изменится жизнь после эпидемии? 

Итак, во вторник президент Путин назначил дату парада Победы и шествия «Бессмертного полка», которые были перенесены с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Парад пройдет 24 июня — в этот же день 75 лет назад на Красной площади состоялся исторический парад победителей. Акция «Бессмертный полк» перенесена на день Военно-морского флота 26 июля. Числа назначены, но с оговорками, мол, многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации, как в столицах, так и на местах, где шествия «Бессмертного полка» тоже возможны. Впрочем, пока региональные власти по этому вопросу не высказывались. Будет в Пскове «Бессмертный полк», или нет? 

С другой важной датой Путин пока публично не определился. Я имею в виду голосование по поправкам к конституции. Тут до сих пор сохраняется интрига, и нам остается только гадать: когда? Большинство гадателей склоняются к числу где-то между 24 июня и 26 июля, но не исключают и август, и даже сентябрь. В общем, будем ждать «царственного слова». 

Что до оценки парада и «Бессмертного полка», то тут, понятно, мнения разделились: записные патриоты – однозначно «за», тогда как оппозиция не просто критикует Путина, а пребывает в неком шизофреническом состоянии (напомню, что слово шизофрения означает «расщепление сознания»). То есть, с одной стороны, критики Путина (не все, но многие) кричат о том, что самоизоляция не законна, и ее пора отменять, выпускать людей на волю, а, с другой стороны, они же утверждают, что проведение парада 24 июня – это убийство тех, кто в параде будет участвовать. 

В любом случае ситуация нетривиальная. Население буквально запугано коронавирусом, по заболеваемости страна находится в так называемом «плато», режим самоизоляции, по некоторым прогнозам, продлится как минимум до 15 июня, а руководство страны упрямо настаивает на массовых мероприятиях – параде, шествии и голосовании по поправкам. Почему нельзя было вообще отменить всю эту государственную движуху? Что бы изменилось? 

И потом, что такое будет этот Парад Победы – 24 июня? Сугубо телевизионное шоу? То есть без живых зрителей? Вот объявят выходной, и вся страна дружно соберется у телевизоров и впялится в экраны. Или все-таки народ выпустят на улицы? Состоятся ли парады в городах и весях, например, в Пскове? Опять же, с публикой или без? Разъяснений мы пока, опять же, не услышали. То есть население продолжает жить в режиме лютой неопределенности: будет, не будет? Состоится, не состоится? Все это порядком надоело. 

И я продолжаю.  К политическим событиям в нашем регионе. В среду завершилась эпопея принципиального противостояния лидера псковских профсоюзов, депутата областного Собрания Ульяны Михайловой и региональной власти. Можно сказать, что закончился важный этап в политической жизни области с профсоюзами как отдельной политической силой, мощного игрока в региональном общественно-политическом казино. И начался какой-то другой, новый сезон. 

Что произошло? На 8 июня назначена отчетно-выборная конференция Псковоблсовпрофа. Для избрания председателя СОП были выдвинуты три кандидатуры: действующий председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, ее заместитель Андрей Хришкевич и действующий председатель областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов. При этом негласно считается, что Иванов – креатура областной администрации, а Хришкевич как бы сидел на двух стульях. Тем не менее, все ожидали горячих публичных дебатов между оппонентами, как вдруг… УПС! 

Федерация независимых профсоюзов России неожиданно (или ожидаемо?) согласовала только одну кандидатуру на пост председателя Псковского облсовпрофа – вышеназванного Игоря Иванова.

Это означает, что почти двухлетняя  борьба с Ульяной Михайловой для областной власти закончилась триумфом, Михайлова – «вне игры», в ауте.

И какими средствами была достигнута эта победа, уже не важно. «Валькирия» проиграла свою битву. Аппарат ФНПР во главе с господином Шмаковым решил выкинуть несговорчивую Ульяну Александровну из предвыборного расклада.

Как выразился известный мультипликационный герой: «А Ульянку – вернуть родителям! Не жана она мне боле, не жана». 

Здесь стоит напомнить, что «горячая фаза» противостояния началась больше года назад, когда издания государственного медиа-холдинга слаженно и массированно атаковали Ульяну Михайлову, обвинив ее в злоупотреблении служебным положением и, в частности, в том, что она делает бизнес на профсоюзной недвижимости. После медийной долбежки последовали возбуждения уголовных дел уже от Следственного комитета. Медийная кампания по дискредитации  Ульяны Михайловой продолжается до сих пор. Что теперь? 

Осторожно предположу, что если Ульяна Михайлова и «исчезнет с радаров», то ненадолго, и продолжит свою политическую деятельность уже в качестве «чистого» политического лидера. Она достаточно узнаваема в регионе и вполне способна консолидировать своих сторонников как в маленьких фриковых партиях, так и в «ширнармассах». Бойцовских и организаторских качеств ей не занимать. Давайте немного пофантазируем. Можно создать что-то вроде «Движения за процветание Псковского края», рекрутировать активистов, заручиться поддержкой каких-то известных федеральных политиков оппозиционного толка и ринутся на властные амбразуры. 

Не забудем, что всего через год выборы в Государственную Думу и в областное Собрание. И, возможно, Ульяна Михайлова на эти выборы пойдет. Да не одна, а с командой. К тому же – добавим - у власти сейчас и довольно уязвимая позиция: в глазах публики политтехнологи из Желтого дома «справились» с женщиной не в открытой и честной борьбе, а тихой сапой, посредством аппаратных игр, что политтехнологов, в глазах все тех же зрителей, совсем не красит. 

Конкурентные выборы в лидеры облсовпрофа – это нормально, но у нас вытанцовываются выборы безальтернативные, фактически голосование о доверии г-ну Иванову. В жестком контрастном прожекторе двухгодичного противостояния Игорь Иванов выглядит довольно невыгодно. Псковские профсоюзы сегодня расколоты, и какое-то время в организациях продолжаться разброд и шатания. То есть ситуация неоднозначная, и Ульяна Михайлова еще может ситуацией воспользоваться. Впрочем, что она планирует делать на самом деле, лучше узнать у нее самой. Из первых уст. Давайте дождемся комментариев или хотя бы профсоюзной конференции 8 июня. 

И я завершаю. В этом году «Последний звонок» прозвенел для выпускников, мягко говоря, не вполне традиционно, а именно - онлайн. Мы не увидели на улицах шумные толпы радостных выпускников – юношей в нарядных костюмах и девушек в маминых и бабушкиных школьных платьях и фартуках. «Последние звонки» и поздравления учителей и ребят звучали в сети, как и всё, что сейчас происходит «на удаленке»: работа, образование, торговля, конференции, форумы, фестивали, праздники, дружеские вечеринки с выпивкой и без. Люди как бы «ходят в театр» и на концерты, ужинают и чокаются друг с другом через экран ноутбука. 

Что случилось бы со всеми нами во время пандемии, если бы к 2020 году не существовало интернета с его бесконечным контентом и видео-трансляциями? Страшно себе представить. Вдруг выяснилось, что жизнь в изоляции вполне сносна и терпима, если, конечно, у вас есть деньги и компьютер. 

Не забудем и про привычный телевизор. Старшее поколение больше зависает на телеке, но очевидно, что, кроме интертеймента , человеку необходим и интерактив, то есть непрерывный прямой эфир, некий поток вещания, выступающий в качестве своего рода паллиатива живому и непосредственному контакту.

Конечно, долго это замещение живого цифрой продолжаться не может, хотя для нынешних двадцатилетних переход в онлайн – никакое не новшество, а, скорее, многолетняя привычка. Кто меньше всего страдает от перемещения жизни в цифру, так это нынешние подростки и люди чуть постарше. Многие из них буквально выросли с экранами своих смартфонов вместо мозга. А вот людям старшего поколения приходится к новым формам общения адаптироваться. И все это некие новые реалии коронавирусной эпохи.

И тут уместно задать вопрос: а что останется от эпохи коронавируса, когда она наконец кончится? С каким опытом человечество, пережившее карантин, вернется в мир? Здесь, как обычно, столкнулись два мнения. Согласно одному, «мир теперь никогда не станет прежним» и переместиться в онлайн. Уже появляются сообщения о том, что многие офисные работники остались на «удаленке» даже после частичного снятия карантина и разрешения работать. Большой импульс получили рестораны и кухни, работающие дистанционно, и фирмы по доставке еды и всякого другого товара. Наверное, получили большой опыт в образовательных практиках педагоги и студенты со школьниками, вынужденно перешедшие на дистанционное обучение. 

И все-таки, - а это уже вторая точка зрения, - живой контакт ничем заменить нельзя, и после окончательной победы над коронавирусом все вернется на круги своя. Когда ситуация нормализуется, прежде всего в обеспечении безопасности, люди вновь жадно заполнят рестораны и бары, стадионы и концертные площадки, повалят в кино и в театры. Потому что жизнь есть жизнь, она объемная, теплая,  живая, с настоящими тактильными ощущениями, а экран ноутбука или смартфон – всего лишь приспособление, позволяющие увидеть картинку и отправить/получить сообщение. 

Что предпочтет нормальный человек – участие в процессе, или подглядывание за процессом в замочную скважину? А ведь смартфон, при всех его технических возможностях, все равно остается такой вот убогой скважиной, в которой возникает отнюдь не цельная жизнь, а лишь какой-то ее фрагмент. Поэтому, я уверен, как только двери в безопасный мир откроются, люди закинут свои ноутбуки куда подальше и пойдут вкушать друг друга живьем, да позволю себе такую метафору.

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя! 

Александр Донецкий

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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