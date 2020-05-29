Общество

Псковское УФАС выявило признаки создания мнимой конкуренции на торгах по поставке средств реабилитации для инвалидов

Псковское управление ФАС рассмотрело жалобу на Псковское региональное отделение Фонда социального страхования по результатам торгов по поставке средств реабилитации для инвалидов, в том числе подгузников для взрослых.

Результат проверки материалов оказался неожиданным. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УФАС, выяснилось, что псковская компания ООО «Аналитические системы маркетинга», которое и направило жалобу в антимонопольный орган, создавало мнимую конкуренцию с другой псковской организацией, ООО «Наэль», участвовавшей в этом же аукционе. И это не первые торги, в которых они совместно участвуют – таких случаев за последние полтора года выявлено 11. Во всех случаях заказчиком закупок выступало псковское отделение Фонда социального страхования.

Сотрудники псковского УФАС выяснили, что все действия, предусмотренные электронным аукционом, такие как подача заявок и ценовых предложений, подписание контрактов, совершались ООО «Аналитические системы маркетинга» и ООО «Наэль» с одного IP-адреса, а документы создавались на одном компьютере, что подтверждается свойствами файлов первых частей заявок.

При отсутствии других участников торги выигрывала одна из компаний, контракты заключались по начальной максимальной цене или с ее минимальным снижением.

Следовательно, даже в отсутствие иных участников аукциона при добросовестном поведении на торгах ООО «Аналитические системы маркетинга» и ООО «Наэль» на основе принципа состязательности, могло и должно было произойти снижение максимальной цены аукционов до суммы, которую каждое общество определяло бы самостоятельно, исходя из своей финансово-хозяйственной деятельности, однако это не происходило. Добросовестное поведение субъектов повлекло бы за собой экономию бюджета, который заказчик мог потратить на реализацию иных потребностей в интересах нуждающихся граждан.

Антимонопольщикам предстоит доказать факт достижения договоренности о поддержании цен на торгах, возбуждено дело по признакам нарушения федерального закона «О защите конкуренции».