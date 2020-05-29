Общество

У половины тяжелых больных коронавирусом не обнаружены изменения в легких - эксперт

У половины выписанных из больниц самых тяжелых больных коронавирусом изменения в легких проходят через три недели, сообщил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

«Через три недели у 53% выписанных из больниц вообще нет никаких изменений, остаточных явлений в легких. А в больницы попадают самые тяжелые. Получается, даже у половины из них нет самых тяжелых последствий», - сказал Авдеев «Интерфаксу».

На вопрос о том, действительно ли нужно на улице носить маску и перчатки, он ответил: «Да, это неполезно, неудобно, плохо. Конечно, есть свои недостатки, свои достоинства. Но это все делается для того, чтобы свести к минимуму контакты людей и распространение инфекции. Где-то перегибают палку, мне тоже это не нравится, что на улице заставляют носить маски и перчатки, но это не наши выдумки, не наши национальные особенности, в любом европейском городе сейчас ходят в масках и перчатках. Это действительно опасное заболевание - я вижу, как люди умирают от этой болезни».

Авдеев отметил, что «если вы на улице в маске и перчатках, и собеседник находится от вас на расстоянии 1,5-2 метра, то маски-перчатки не имеют смысла, а если вы будете обниматься, целоваться, это спасет».

В ответ на мнение о том, что те, кто будет соблюдать все требования, могут поплатиться впоследствии респираторными и грибковыми заболеваниями из-за использования масок и перчаток, пульмоног сказал: «Да, это как раз возможность, такой путь... Но это пока гипотезы, сомнения, рассуждения, пока же мы знаем то, что случилось».

Он надеется, что теплая погода снизит распространение коронавируса, о второй волне «говорить пока рано, это осень, вторая половина осени, будет связано с распространением других ОРВИ, но это - прогнозы. Может, случится, может - нет».