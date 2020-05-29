Число зараженных коронавирусом в Псковской области выросло до 815

Псковское региональное отделение ЛДПР поблагодарило медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

Сбербанк снижает ставку по всем видам эквайринга для медицинских учреждений

Тело второй девочки в Островском районе нашли в полутора километрах от места вхождения в воду

Псковская область занимает второе место в СЗФО по уровню безработицы

В несколько раз выросло количество звонков в региональную инспекцию труда из-за коронавируса

Директор «Горводоканала» попросил не штрафовать его сотрудников за заезд на зеленую зону во время устранения аварий

Михаил Ведерников: Эпидемия коронавируса не планирует уходить

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