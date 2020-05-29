Число зараженных коронавирусом в Псковской области выросло до 815

В Псковской области количество зараженных коронавирусом выросло до 815 человек. Такие данные сообщает на утро 30 мая региональный оперштаб.
На данный момент проведено 22399 исследований. Согласно статистическим данным, выздоровело – 340 человек, умерло – 10.
Статистика по районам следующая:
- Псков – 259
- Бежаницкий район - 2
- Великие Луки – 104
- Великолукский район – 26
- Гдовский район – 27
- Дедовичский район – 16
- Дновский район - 10
- Красногородский район – 3
- Куньинский район – 2
- Локнянский район - 4
- Невельский район - 45
- Новоржевский район – 5
- Новосокольнический район - 27
- Опочецкий район – 24
- Островский район – 82
- Палкинский район - 10
- Печорский район – 7
- Плюсский район – 9
- Порховский район - 40
- Псковский район – 73
- Пустошкинский район – 6
- Пушкиногорский район - 4
- Пыталовский район – 3
- Себежский район – 10
- Стругокрасненский район – 16
- Усвятский район - 1
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