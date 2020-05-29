Общество

Мишустин назначил Владимира Токарева руководителем Росжелдора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Владимира Токарева руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) и заместителем главы Минтранса России. Документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

«Назначить Токарева Владимира Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации - руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта, освободив его от занимаемой должности», - говорится в документе.

Ранее Росжелдор возглавлял Владимир Чепец, а железнодорожный транспорт в Минтрансе курировал Токарев. В среду правительство РФ объединило должности руководителя Росжелдора и профильного заместителя министра транспорта.

Владимир Токарев в 2006-2008 годах был заместителем главы Росжелдора, в 2013 году занимал должность руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, с 22 ноября 2018 года - заместитель главы Минтранса РФ.