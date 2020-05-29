Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ)для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок. Проект нового КоАП в субботу, 30 мая, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, наказание следует за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности, за отказ от определенных мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, от проведения медосмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан, пишут «Известия».



Нарушение может наказываться штрафом от 5 тыс. до 7 тыс. рублей, следует из проекта.

Как сообщил «Интерфаксу» замминистра юстиции Денис Новак, новые санкции «не затронут большинства граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок».