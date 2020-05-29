Общество

Росгвардия проводит детскую онлайн-викторину на знание правил безопасности

На официальных страницах Росгвардии в социальных сетях стартовала онлайн-викторина для младших школьников по основам личной безопасности.

Приняв участие в викторине, ребята смогут проверить свои знания о правилах поведения в различных опасных ситуациях в помещениях, на улице, в общественных местах. Проведение викторины приурочено к празднованию в России Международного дня защиты детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном ведомстве.

Викторина, разработанная при участии педагогов ОБЖ (Основ безопасности жизнедеятельности) включает в себя 15 вопросов - смоделированных ситуаций, представляющих потенциальную угрозу безопасности ребенка. В каждом вопросе юным участникам нужно будет выбрать единственно верный ответ из трех. Помимо серьезных вопросов из курса ОБЖ, в тест включены и шутливые, в стиле любимых детьми «вредных» советов Г. Остера.

С помощью такого интерактивного прохождения викторины школьники смогут закрепить свои знания правил личной безопасности, а родители – убедиться, что их ребенок не растеряется в проблемной ситуации, помнит наизусть телефоны экстренных служб и знает, что в любой беде на помощь всегда придут сотрудники Росгвардии.