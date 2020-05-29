Общество

В Пскове на базе исторического парка «Россия — моя история» могут создать мастерские для занятий прикладными искусствами

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел очередное совещание по вопросу строительства исторического парка «Россия — моя история» в Пскове. Во время заседания глава региона ознакомился с первыми наработками по тематическому наполнению и созданию региональной составляющей, которые были разработаны рабочей группой под руководством митрополита Псковского и Порховского Тихона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Отметим, что на прошлом совещании было поручено ускорить темпы разработки проектной документации. На настоящий момент она передана для прохождения государственной экспертизы. Технические условия на подключение к коммуникациям от администрации Пскова уже получены, прорабатывается вопрос непосредственного подведения сетей и финансирования работ.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в свою очередь отметил, что совместно с администрацией Пскова проведена комиссия на земельном участке для его подготовки под строительство. Сейчас специалисты обрабатывают результаты и оценивают объемы работ. Главная задача — максимально сохранить те деревья, которые не будут мешать строительству.

Ведется работа по определению собственников нескольких гаражей, располагающихся на земельном участке. «Объекты не попадают в пятно застройки, но будут мешать доступу на благоустроенную территорию парка», — подчеркнул Сергей Грахов, добавив, что работа ведется параллельно региональным Комитетом по управлению государственным имуществом и городскими властями. Со своей стороны руководитель администрации Пскова Александр Братчиков заметил, что незаконные нестационарные постройки будут ликвидированы, а законные — перенесены по согласованию с собственниками.

О создании проекта тематического наполнения рассказала первый вице-губернатор Вера Емельянова. Она подчеркнула, что в рабочую группу вошли местные эксперты, прорабатывается вопрос привлечения коллег из федеральных учреждений. Предполагается, что заседания будут проходить раз в неделю, на них специалисты будут «сверять часы» по работе на разных этапах строительства, обсуждать актуальные вопросы разработки материалов. Вера Емельянова дополнительно отметила, что сейчас основные силы брошены на подготовку основных тематических групп, после чего их наполнят событиями.

«Разработку обязательно необходимо проводить, опережая строительство здания парка, чтобы мы могли вовремя вносить изменения во внутреннее обустройство помещений. Нельзя допустить, чтобы мы пытались вместить экспозицию в уже существующие пространства. Потом целесообразно собираться раз в две недели, когда будет вестись архивная работа», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Первые наработки представил председатель комитета по образованию Александр Седунов. Он рассказал, что в соответствии с техническим заданием созданы 5 больших универсальных тем регионального раздела: «Богата и славна земля псковская», «Россия начинается здесь», «Господин Псков», «Богатырская застава земли русской», «Мировое наследие земли псковской». Они охватывают целый ряд исторических персонажей и временных эпох.

Эксперты также обсудили возможность создания на базе парка ряда мастерских, в которых дети и взрослые могли бы провести время, занимаясь прикладными искусствами: гончарный, ткацкий, художественный и ювелирный учебные классы. Также предполагается открыть археологическое пространство, где можно будет изучить различные находки специалистов, а также игровой зал, где посетители смогут примерить доспехи, костюмы, попробовать себя в интерактивных забавах.

По итогам совещания губернатор поддержал инициативу митрополита Тихона по назначению на этапе проектирования директора парка «Россия — моя история». По мнению епископа, это должен быть серьезный хозяйственник, при этом близкий к истории и искусству. Руководитель сможет контролировать работы на всех этапах и вносить свои предложения.