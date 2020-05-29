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Общество

В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

30.05.2020 13:30|ПсковКомментариев: 0

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.

«Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос», — рассказал Максютов.

По его словам, в России запущено полномасштабное доклиническое исследование препарата для оценки его эффективности и безвредности.

Теги: #ученые #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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