Общество

Глава Роспотребнадзора: штрафы за отказ от вакцинации коснутся только групп риска

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штрафы за отказ от вакцинации коснутся не всех, а только некоторых групп риска, сообщает портал Lifedd.

Напомним, речь в данном случае идет о проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, в котором установлен штраф в размере до 7 тысяч рублей за отказ от вакцинации.

Причем под штраф попадает и отказ граждан, уже больных какой-либо инфекцией, от врачебного осмотра и профилактических прививок.

Пояснений, что именно за группы риска имеются в виду, Попова не дала.

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Впрочем, в случае с коронавирусной инфекцией особую опасность COVID-19 представляет для диабетиков и людей пожилого возраста.