Общество

Работающие с COVID-больными частные медорганизации смогут получать субсидии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее частным больницам получать субсидии на стимулирующие выплаты медработникам, которые помогают больным с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства.

Нововведения обусловлены тем, что в некоторых регионах частные медицинские организации работают с больными коронавирусом наряду с государственными больницами. Согласно постановлению, решение о предоставлении таким клиникам средств на стимулирующие выплаты персоналу будут принимать руководители субъектов.

Еще одна новация касается включения в категорию получателей выплат медработников с высшим не медицинским образованием, пишет «Интерфакс».

«К ним, например, относятся биологи клинических лабораторий. В ряде регионов такие специалисты также задействованы в оказании помощи гражданам с коронавирусом», - говорится в сообщении пресс-службы.