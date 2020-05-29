Общество

Роспотребнадзор назвал условия открытия храмов

Названы условия для открытия религиозных учреждений. Рекомендации разработали в Роспотребнадзоре. Возобновление служб во всех храмах пройдет в три этапа.

Одновременно на обрядах смогут присутствовать около 100 человек, пишут «Известия». Речь о религиозных сооружениях с площадью более 400 кв. м. По мере снятия ограничений эти параметры будут изменяться. В храмах, мечетях, синагогах нужно соблюдать дистанцию в 2 м. Исповедоваться желательно в масках и перчатках. Средства защиты должны носить и священнослужители. Прихожанам старше 65 лет лучше не участвовать в богослужениях.