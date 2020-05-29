Общество

В Минздраве назвали возможные сроки появления образцов вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил надежду, что первые образцы вакцины от коронавируса для медработников будут доступны в августе-сентябре. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Надеюсь, что уже для медицинских работников, думаю, что в августе-сентябре, наверное, уже первые образцы будут доступны», — сказал он.

Мурашко добавил, что Минздрав также будет наблюдать, как покажет себя вакцина и в более широкой практике.

По последним данным, в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 4 555 человек, выздоровели 167 469.