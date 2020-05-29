Общество

В Минкультуре пообещали не увольнять музейных работников старше 60 лет

Сотрудники музеев старше 60 лет не будут уволены из-за введенных временных ограничений в связи с коронавирусом, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

«Никто не собирается увольнять пожилых людей. То, о чем мы говорили - мы говорили, что если в регионе будут действовать определенные временные запреты - действительно, людям старшего поколения придется какое-то время еще побыть дома. Поэтому говорить о том, что в принципе речь идет о сокращении штата сотрудников, которые достигли возраста 60+, просто не приходится», - сказала она в интервью программе «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

Министр подчеркнула, что такое решение, «во-первых, незаконно, во-вторых, это лишено смысла и желания, потому что с этим уйдет целая часть и пласт культуры нашей страны».