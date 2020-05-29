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Особую опасность представляет распространение коронавируса среди медработников - Михаил Ведерников

На сегодняшний день особую опасность представляет распространение коронавирусной инфекции среди медработников. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в Инстаграм.

По его словам, с начала борьбы с коронавирусом в псковском регионе заболели 97 медиков, из них 16 – врачи.

«Радует, что на сегодняшний день 55 человек уже выписались из больниц», - заявил Михаил Ведерников.

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Глава региона напомнил, что в связи с дефицитом врачей в регионе было принято решение обратиться к президенту Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину за поддержкой в борьбе с инфекцией. И уже 30 мая в Псковскую область прибыли медики из Москвы. Они будут работать в Псковском COVID-центре.

«Важно, что эти специалисты имеют опыт работы с тяжелыми ковидными пациентами. Для нас это будет помощь и поддержка», – отметил губернатор.