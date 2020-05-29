Общество

Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава

Первый в России препарат против коронавируса «Авифавир» производства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний «Химрар» получил одобрение Минздрава, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на госреестр лекарственных средств. Торговое наименование препарата - «Авифавир».

«Международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование - фавипиравир», - говорится в реестре.

22 мая РФПИ заявил, что «Авифавир» - первый российский препарат прямого антивирусного действия, мешающий размножению коронавируса, который доказал свою эффективность в ходе клинических испытаний. Фонд вместе с группой компаний «Химрар» рассчитывает приступить к его выпуску.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что без создания вакцины полностью победить пандемию не удастся. Сейчас разработкой вакцины занимаются лаборатории по всему миру.