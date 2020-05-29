19 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Великих Луках, 16 - в Плюсском районе

Города Псков, Великие Луки и Островский район остаются в лидерах по числу заразившихся коронавирусом - там зафиксировано 267, 123 и 95 случаев заболевания соответственно. Всего в Псковской области подтверждено 887 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб.
За сутки в Пскове прибавилось 8 заболевших COVID-19, в Великих Луках – 19, а в Островском районе – 13.
На четвертом месте в настоящее время находится Псковский район, где коронавирус выявлен у 74 человек (+1 за сутки), на пятом - Невельский (47 случаев COVID-19, +2), на шестом - Порховский (42, +2).
Также в первой десятке по числу заразившихся новой инфекцией: Великолукский район (30, +4), Новосокольнический (30, +3), Гдовский (27), Плюсский (25, +16).
В Опочецком районе также 25 заболевших (+1), Стругокрасненском районе - 16, в Дедовичском районе – 16, в Дновском районе – 11 (+1), Себежском – 10, Палкинском – 10
Напомним, новые очаги заболевания коронавирусом выявлены в «Великолукском мясокомбинате» и администрации Плюсского района.