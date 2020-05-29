Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ипотека госпрограмма 2020
Дом, где хочется остаться
Нескучная самоизоляция
Резиновые сапоги: за и против
О коронавирусе и дистанционном мучении
Пушкинский фестиваль онлайн
рывок нацпроекта «культура»
Зрелище для плебеев
Рейтингомер: о логике и справедливости
Недооцененный город
Найти и обезвредить
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 29.05.2020 16:131 Кто и как ищет неизвестных солдат в Псковской области 31.05.2020 11:350 Завтра в Псковской области будет запрещена продажа алкоголя 31.05.2020 10:411 В России за сутки коронавирус выявили у 9268 человек 31.05.2020 09:541 19 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Великих Луках, 16 - в Плюсском районе 31.05.2020 09:320 На три человека выросло за сутки количество излечившихся от COVID-19 в Псковской области 31.05.2020 09:2513 72 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано за сутки в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 28.05.2020 14:0218 Пропавшая в Псковском районе девочка утонула 29.05.2020 15:253 Семья 3-летней Вари Поповой просит неравнодушных граждан воздержаться от посещения похорон 28.05.2020 16:240 Опубликовано фото и видео с места обнаружения тела девочки в реке Кебь 28.05.2020 10:0419 51 новый случай COVID-19 выявлен в Псковской области за сутки 28.05.2020 16:000 Тело пропавшей девочки в Псковском районе найдено в 2 км от предполагаемого места падения в воду
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В России за сутки коронавирус выявили у 9268 человек

31.05.2020 10:41|ПсковКомментариев: 1

Число выявленных случаев COVID-19 в РФ превысило 400 тысяч, увеличившись за сутки на 9268, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 9268 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3784 (40,8%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении.

Добавляется, что всего в стране зарегистрировано 405 843 случая (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Напомним, в Псковской области всего 887подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выздоровело  343 пациента, 10 скончалось.

На данный момент проведено  22891 исследование на коронавирус.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы изменения в закон, дающие возможность голосовать на выборах дистанционно?
В опросе приняло участие 1690 человек
31.05.2020, 11:350 Завтра в Псковской области будет запрещена продажа алкоголя 31.05.2020, 11:300 Илон Маск ответил на шутку Дмитрия Рогозина о батуте и космосе 31.05.2020, 11:220 Женщина за рулем «Мазды» не уступила дорогу «Ладе» в Великих Луках 31.05.2020, 11:140 Псковские единороссы определяются с кандидатами в депутаты ОМСУ на сентябрьских выборах
31.05.2020, 11:090 Пушкинскую сказку «Салтан» Саратовского ТЮЗа можно посмотреть сегодня вместе с детьми 31.05.2020, 11:040 Нетрезвый водитель врезался в дерево в гдовской деревне Чудская Рудница 31.05.2020, 10:411 В России за сутки коронавирус выявили у 9268 человек 31.05.2020, 10:261 С 1 июня на месяц закрывается для движения участок улицы Индустриальной
31.05.2020, 10:080 Ночью полицейские задержали нетрезвых водителей в Невеле и Локне 31.05.2020, 09:541 19 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Великих Луках, 16 - в Плюсском районе 31.05.2020, 09:530 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия. Неделя 7-я по Пасхе 31.05.2020, 09:320 На три человека выросло за сутки количество излечившихся от COVID-19 в Псковской области
31.05.2020, 09:250 Пскович пытался украсть из магазина семь упаковок сыра 31.05.2020, 09:2513 72 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано за сутки в Псковской области 31.05.2020, 08:320 Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава 31.05.2020, 08:022 Растет число зараженных коронавирусом на Великолукском мясокомбинате
31.05.2020, 07:511 100 тысяч защитных костюмов и 3 млн медицинских масок прибыли в псковский COVID-центр из Москвы 31.05.2020, 00:382 Точечно могут ограничить передвижение между муниципалитетами в Псковской области при вспышках коронавируса 31.05.2020, 00:231 Особую опасность представляет распространение коронавируса среди медработников - Михаил Ведерников 31.05.2020, 00:106 В Плюсском районе коронавирусом заразились 11 сотрудников администрации
30.05.2020, 22:230 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в режиме онлайн 6 июня 30.05.2020, 22:000 Очевидцев ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста ищет псковская полиция 30.05.2020, 21:200 Медики объяснили, почему спать с мокрыми волосами опасно для здоровья 30.05.2020, 20:510 Псковская пенсионерка доверилась мошенникам и лишилась более 100 тыс. рублей
30.05.2020, 20:355 Мы прибыли в Псковскую область с целью поделиться опытом в лечении больных коронавирусом - московский врач 30.05.2020, 20:171 В Минкультуре пообещали не увольнять музейных работников старше 60 лет 30.05.2020, 20:073 В Псков прибыли московские медики для борьбы с коронавирусом. ВИДЕО 30.05.2020, 19:400 Теплая погода без осадков будет завтра в Псковской области
30.05.2020, 19:080 Продолжаются поиски без вести пропавшей куньинской пенсионерки 30.05.2020, 18:320 Работающие с COVID-больными частные медорганизации смогут получать субсидии 30.05.2020, 17:580 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение в Неделю 7-ю по Пасхе 30.05.2020, 17:560 Роспотребнадзор назвал условия открытия храмов
30.05.2020, 17:302 Это был тяжелый во всех смыслах поиск - волонтеры «Лизы Алерт» опубликовали отчет о поисках трехлетней Вари Поповой 30.05.2020, 17:223 В Минздраве назвали возможные сроки появления образцов вакцины от COVID-19 30.05.2020, 16:510 Псковская область стала партнером программы «Школьный музей Победы» 30.05.2020, 16:202 Выставку документов «Война. Победа. Память» подготовил псковский Государственный архив
30.05.2020, 15:520 Фальшивая тысячерублевая банкнота обнаружена в финансовом учреждении областного центра 30.05.2020, 15:216 В Пскове на базе исторического парка «Россия — моя история» могут создать мастерские для занятий прикладными искусствами 30.05.2020, 15:020 Историю о том, как Пушкин сеял хлеб и месил тесто, придумал петербургский художник 30.05.2020, 14:541 Собственный метод ремонта разбитой дороги изобрели жители невельской деревни Бараново
30.05.2020, 14:480 Росгвардия проводит детскую онлайн-викторину на знание правил безопасности 30.05.2020, 14:2310 Псковская яблочная аномалия. Новоржев 30.05.2020, 14:100 Сюрреалистический триллер «Пиковая дама. Игра» представит Театр имени Ленсовета на Пушкинском онлайн-фестивале 30.05.2020, 14:018 В Псков выехала специализированная бригада московских медиков для борьбы с коронавирусом
30.05.2020, 13:492 Глава Роспотребнадзора: штрафы за отказ от вакцинации коснутся только групп риска 30.05.2020, 13:303 В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос 30.05.2020, 13:032 У половины тяжелых больных коронавирусом не обнаружены изменения в легких - эксперт 30.05.2020, 12:360 Женщина на «Киа» сбила 18-летнего пешехода в Псковском районе
30.05.2020, 12:350 Названы сроки проведения 26-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках 30.05.2020, 12:3511 В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации 30.05.2020, 12:163 В Пскове 17-летние парни угнали «Ладу Ларгус», протаранили несколько автомобилей и врезались в стену дома 30.05.2020, 12:020 В Псковской области в 2020 году благодаря экономии реконструируют больше дорожных объектов
30.05.2020, 12:020 Псковская Росгвардия напоминает правила добровольной сдачи оружия за вознаграждение 30.05.2020, 11:443 «СитиИнвестГрупп» провел очередную дезинфекцию остановок в Пскове 30.05.2020, 11:320 Высокая пожарная опасность ожидается в Псковской области 30.05.2020, 11:230 Мишустин назначил Владимира Токарева руководителем Росжелдора
30.05.2020, 11:163 Рижский проспект перекроют с 1 июня от Народной до Юбилейной 30.05.2020, 11:060 В великолукском магазине произошел пожар из-за замыкания в холодильниках для мороженого 30.05.2020, 10:5614 Число зараженных коронавирусом в Псковской области выросло до 815 30.05.2020, 10:490 С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
30.05.2020, 10:300 Усиление ветра ожидается в Псковской области в ближайшие часы 30.05.2020, 10:300 Псковское УФАС выявило признаки создания мнимой конкуренции на торгах по поставке средств реабилитации для инвалидов 30.05.2020, 10:024 Названа зарплата диспетчера в Пскове 30.05.2020, 09:540 Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить средства на поддержку аэропортов
30.05.2020, 09:295 Штраф назначен бывшему инспектору Псковской таможни за пропуск автомобиля с 300 кг гашиша 30.05.2020, 09:000 Где глаза у мельничных жерновов и зачем в доме крупорушка можно узнать на «Фестивале хлеба» в «Михайловском» 29.05.2020, 23:524 «Акценты» Донецкого: Отложенное торжество, Ульяна Михайлова «вне игры» и любовь-онлайн 29.05.2020, 23:081 Трамп разорвал отношения с ВОЗ
29.05.2020, 22:311 Путин подписал указ о проведении парадов и салютов в честь 75-летия Победы 24 июня 29.05.2020, 21:517 «Культурная контрреволюция» Юрия Стрекаловского: Про интервью Жанны Малышевой 29.05.2020, 21:310 Минюст убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы 29.05.2020, 21:000 Россельхознадзор обнаружил в Пскове фиктивную организацию по выдаче ветеринарных документов
29.05.2020, 20:424 Путин объявил 24 июня нерабочим днем 29.05.2020, 20:120 Псковские эксперты на Международном салоне образования представили опыт региона в организации летнего детского отдыха 29.05.2020, 19:571 Россиянам пообещали не возвращать ограничения из-за коронавируса 29.05.2020, 19:301 Из-за закрытого Троицкого моста Псков встал в пробках. ФОТО
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.