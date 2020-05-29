Общество

В России за сутки коронавирус выявили у 9268 человек

Число выявленных случаев COVID-19 в РФ превысило 400 тысяч, увеличившись за сутки на 9268, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 9268 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3784 (40,8%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении.

Добавляется, что всего в стране зарегистрировано 405 843 случая (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Напомним, в Псковской области всего 887подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выздоровело 343 пациента, 10 скончалось.

На данный момент проведено 22891 исследование на коронавирус.