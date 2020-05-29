Общество

Маски на пляже носить не нужно - Роспотребнадзор

На пляже отдыхающим необходимо соблюдать социальную дистанцию, но маски надевать не нужно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эти рекомендации прописаны, маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими - да, для людей не связанным между собой семейными отношениями или теми, кто живет вместе, должна быть социальная дистанция и на пляже тоже», - сказала Попова в интервью программе «Москва.Кремль.Путин», фрагмент которого выложил в Инстаграм автор программы Павел Зарубин.