Общество

Псковские спасатели советуют, как обеспечить безопасность детей на даче

Завтра наступит лето. У детей уже начались каникулы, у родителей приближается пора отпусков. Любители дачного отдыха немало времени проводят всей семьей на своих участках. Конечно, все родители желают чадам только добра, а потому стараются уберечь от всевозможных опасностей и неприятностей, способных омрачить отдых. Но всего не предусмотришь, проблемы могут таиться там, где их не ждут.

На даче игрушками малыша нередко становятся подручные предметы - всевозможные миски, в которые так интересно наливать воду, мамины садовые инструменты, которыми можно ковырять песок или сооружать собственные грядки, и так далее.

Но стоит понимать - место детских игр должно быть безопасным, для этого пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области призывает соблюдать несколько правил:

- прополите огород - избавьтесь от ядовитых растений, крапивы, волчьей ягоды и другой опасной для здоровья растительности;

- закройте бассейн, подвал, погреб, колодец - все, куда ребенок рискует провалиться;

- уберите пилу, топор, лопату, мотыгу и прочие инструменты в специальное место для хранения, которое закрывается на замок. Спрячьте туда же краску, отраву для насекомых и крыс, удобрения и остальные химические вещества;

- обязательно возьмите с собой аптечку со всеми препаратами, которые могут понадобиться ребенку;

- обеспечьте электрическую безопасность: устанавливайте уличные розетки и выключатели в недоступном для ребенка месте, проверьте надежность и безопасность электрооборудования, используйте только те электрические приборы и оборудование, которые предназначены для установки на улице;

- не позволяйте ребенку играть рядом, когда вы работаете с болгаркой, косите траву и так далее;

- не оставляйте источники открытого огня без контроля;

- избегайте теплового или солнечного удара у ребёнка. Обеспечьте доступ к питьевой воде, нанесите солнцезащитный крем и наденьте на ребенка головной убор;

- поговорите с ребенком о том, как вести себя при встрече с незнакомцем, и убедитесь, что он действительно понимает, отчего это важно,